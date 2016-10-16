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ملخص-هبط صافي ربح ناقلات القطرية 6.5% في الربع/3

Sun Oct 16, 2016 2:04pm GMT
 
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دبي 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) -

* أظهرت حسابات رويترز اليوم الأحد أن صافي ربح شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) القطرية هبط 6.5 بالمئة في الربع الثالث.

* بلغ صافي ربح ناقلات 248.7 مليون ريال (68.3 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 266.1 مليون قبل عام.

* حسبت رويترز النتائج بناء على القوائم المالية المقارنة.

* صافي ربح ناقلات بلغ 749 مليون ريال في 9 أشهر مقابل 756.3 مليون قبل عام وفقا لبيان الشركة للبورصة.(الدولار = 3.6412 ريال قطري) (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)
 