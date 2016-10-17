أرباح مصرف الريان القطري توافق التوقعات وتنخفض 1.3% في الربع/3

دبي 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن صافي ربح مصرف الريان القطري -ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية- هبط 1.3 بالمئة في الربع الثالث في النتائج التي أعلنها اليوم الاثنين.

وجاءت النتائج متفقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 سبتمبر أيلول 509 ملايين ريال (139.8 مليون دولار) مقارنة مع 515.6 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام وفق ما أظهرته حسابات رويترز التي استندت إلى البيانات المالية عوضا عن بيانات الأرباح الفصلية.

وكان ثلاثة محللين توقعوا في المتوسط صافي ربح فصليا قدره 487.3 مليون ريال.

وسجل المصرف المتوافق مع الشريعة الإسلامية ربحا صافيا قدره 1.56 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع 1.51 مليار ريال قبل عام وفق بيان للبورصة.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف حسين علي العبدالله في فبراير شباط إن البنك يتوقع أن يسجل نموا في الربح السنوي يتراوح بين ثمانية وعشرة بالمئة في 2016.

وقال المصرف -صاحب أكبر وزن بين الأسهم القطرية على مؤشر إم.إس.سي.آي- إن الأنشطة التمويلية بلغت 66.98 مليار ريال في نهاية سبتمبر أيلول بارتفاع نسبته 11 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت إيداعات العملاء 56.67 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.4 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وبعد أن حصدت البنوك القطرية ثمار الإنفاق العام السخي في السنوات الأخيرة صارت تعمل الآن في بيئة تتسم بتباطؤ نمو الإيداعات وقلة السيولة وارتفاع نفقات الاقتراض بعدما قلصت الدولة الإنفاق في 2016 لمواجهة انخفاض أسعار النفط.