حسابات رويترز: أرباح مجموعة المستثمرين القطريين ترتفع 3.5% في الربع/3

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن صافي ربح مجموعة المستثمرين القطريين ارتفع بنسبة 3.5 بالمئة في الربع الثالث في النتائج التي جرى إعلانها اليوم الثلاثاء.

وحققت الشركة التي تعمل أساسا في إنتاج الأسمنت وتوزيعه صافي ربح بلغ 61.58 مليون ريال (16.91 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقابل 59.50 مليون ريال قبل عام.

وتستند حسابات رويترز إلى البيانات المالية عوضا عن التقرير المفصل لبيانات الأرباح الفصلية.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة أن صافي ربحها في تسعة أشهر بلغ 220.32 مليون ريال ارتفاعا من 186 مليون ريال قبل عام.

(الدولار = 3.6412 ريال قطري)