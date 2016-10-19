المجموعة للرعاية الطبية القطرية تقول صافي أرباحها انخفض 85 % في الربع/3

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أفادت حسابات لرويترز اليوم الأربعاء أن صافي ربح شركة المجموعة للرعاية الطبية القطرية انخفض 85 في المئة في الربع الثالث.

وبلغ صافي ربح الشركة 4.8 مليون ريال (1.32 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول لتنخفض مقارنة مع 32.8 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.

واستندت حسابات رويترز إلى بيانات مالية في غياب تفاصيل الأرباح الفصلية.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة أن صافي الربح في تسعة أشهر بلغ 35.5 مليون ريال مقارنة مع صافي ربح قدره 128.8 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.