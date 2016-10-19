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انخفاض صافي ربح بنك الدوحة القطري 14.3% في الربع/3

Wed Oct 19, 2016 11:46am GMT
 
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دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن بنك الدوحة -خامس أكبر البنوك القطرية من حيث حجم الأصول- سجل انخفاضا بنسبة 14.3 بالمئة في صافي الربح في الربع الثالث من العام اليوم الأربعاء وهو ما يقل عن توقعات المحللين.

ووفقا لحسابات رويترز التي أعدت استنادا لبيانات مالية في ظل غياب تفاصيل الأرباح الفصلية حقق البنك صافي ربح 292.0 مليون ريال (80.2 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقابل 340.9 مليون ريال قبل عام.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق البنك صافي ربح فصلي 354.1 مليون ريال.

وتكافح البنوك القطرية للتعامل مع تأثير التراجع الممتد في أسعار النفط الذي أدى لانخفاض نمو الإقراض وتقليص السيولة.

وبلغت قيمة القروض حتى نهاية سبتمبر 55.6 مليار ريال بزيادة 2.1 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2015 وتراجعت الودائع 6.6 بالمئة إلى 48.6 مليار ريال خلال الفترة المقابلة.

وقال بيان البنك إنه حقق صافي ربح 1.02 مليار ريال في الشهور التسعة الأولى من 2016 مقابل 1.1 مليار ريال قبل عام.

(الدولار = 3.6409 ريال قطري) (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 