مقدمة 1-انخفاض صافي ربح بنك الدوحة القطري دون التوقعات في الربع/3

(لإضافة البيانات الرسمية للربع الثالث)

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الدوحة -خامس أكبر البنوك القطرية من حيث حجم الأصول- انخفاضا بنسبة 8.9 بالمئة في صافي الربح في الربع الثالث من العام اليوم الأربعاء وهو ما يقل عن توقعات المحللين.

وأظهر التقرير المالي الكامل للبنك أنه حقق صافي ربح بلغ 310.6 مليون ريال (85.3 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية يوم 30 سبتمبر أيلول مقابل 340.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2015.

وكانت رويترز قد حسبت بيانات الربع الثالث في وقت سابق استنادا لبيان مبدئي من البنك اليوم أعلن نتائج الشهور التسعة الأولى من العام حتى 30 سبتمبر أيلول ولم يذكر تفاصيل الربع الثالث.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق البنك صافي ربح فصلي 354.1 مليون ريال.

وتكافح البنوك القطرية للتعامل مع تأثير التراجع الممتد في أسعار النفط الذي أدى لانخفاض نمو الإقراض وتقليص السيولة.

وبلغت قيمة القروض حتى نهاية سبتمبر 55.6 مليار ريال بزيادة 2.1 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2015 وتراجعت الودائع 6.6 بالمئة إلى 48.6 مليار ريال خلال الفترة المقابلة.

وقال بيان البنك إنه حقق صافي ربح 1.02 مليار ريال في الشهور التسعة الأولى من 2016 مقابل 1.1 مليار ريال قبل عام.