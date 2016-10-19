صافي ربح الملاحة القطرية يهبط 33.1% في الربع/3

الدوحة 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن شركة الملاحة القطرية سجلت انخفاضا نسبته 33.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث في النتائج التي أعلنتها اليوم الأربعاء.

وبلغ صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول 206 ملايين ريال مقارنة مع 307.7 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتستند حسابات رويترز إلى البيانات المالية عوضا عن التقرير المفصل لبيانات الأرباح الفصلية.