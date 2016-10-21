انتركونتننتال: تراجع النفط والمخاوف الأمنية يكبحان الإيرادات

21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - شهدت انتركونتيننتال للفنادق نموا متباطئا بمعدلات إشغال الغرف في الربع الثالث من العام في الوقت الذي يواصل فيه تراجع صناعة النفط التأثير على الحجوزات ببعض الولايات الأمريكية وتلحق المخاوف الأمنية الضرر بالطلب في فرنسا وبلجيكا وتركيا.

وتضررت المجموعة التي تملك علامة هوليداي إن بشكل أسوأ من الشركات المناظرة لها وذلك بسبب انخفاض الإنفاق المرتبط بصناعة النفط لأن 14 بالمئة من غرفها في الولايات المتحدة تقع في ولايات منتجة للخام مقارنة مع نحو 11 بالمئة في المتوسط لسلاسل الفنادق الشهيرة في الولايات المتحدة.

وقالت انتركونتننتال اليوم الجمعة إن نمو إيرادات الغرفة المتاحة وهو مقياس أساسي للقكاع انخفض إلى 1.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر أيلول وذلك بفنادقها على مستوى العالم مقارنة مع 2.5 بالمئة في الربع الثاني.

تواجه الفنادق أيضا منافسة متزايدة من شركات ناشئة لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الانترنت مثل اير بي.ان.بي.

وقالت انتركونتننتال التي تدير أكثر من خمسة آلاف فندق تحت العلامات التجارية كراون بلازا وهوليداي إن وانتركونتننتال إن إيرادات الغرفة المتاحة في الولايات الأمريكية المنتجة للنفط انخفضت 7.3 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام ومقارنة مع هبوط بنسبة 6.3 بالمئة في الربع الثاني.

وقال بول إدجكلايف جونسون المدير المالي للمجموعة للصحفيين إن أوروبا تسهم بنسبة 1.2 بالمئة فقط من الإيرادات العالمية للمجموعة لكن الشركة تستشعر تأثيرات هجمات هذا العام في فرنسا وبلجيكا وتركيا.