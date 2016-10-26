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صافي ربح الميرة القطرية ينخفض 4.6% في الربع/3

Wed Oct 26, 2016 6:10am GMT
 
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دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية القطرية التي تعمل في قطاع التجزئة والسوبر ماركت انخفاضا نسبته 4.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام وذلك وفقا لحسابات رويترز من النتائج المالية التي أعلنتها الشركة اليوم الأربعاء.

وبلغ صافي ربح الشركة 34.45 مليون ريال (9.19 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 36.1 مليون قبل عام.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 42.35 مليون ريال في الربع الثالث.

وبلغ صافي ربح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام 136.8 مليون ريال انخفاضا من 137 مليونا قبل عام.

(الدولار = 3.7493 ريال قطري)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 