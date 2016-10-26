Sun 25 Dec 2016 | 5:08 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع صافي ربح الخليج للخدمات القطرية 87% في الربع/3

Wed Oct 26, 2016 8:23pm GMT
 
[-] نص [+]

الدوحة 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز بتراجع صافي ربح شركة الخليج الدولية للخدمات القطرية 87 بالمئة في الربع الثالث من العام.

بلغ صافي الربح 28.3 مليون ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول مقابل 216.9 مليون ريال قبل عام.

تستند حسابات رويترز إلى البيانات المالية للشركة في غياب مقارنة فصلية.

كانت كيو.ان.بي للخدمات المالية توقعت أن تبلغ أرباح الشركة 78.21 مليون ريال.

وقال بيان للبورصة إن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من السنة بلغ 189 مليون ريال انخفاضا من 822.3 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 