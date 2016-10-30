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استقرار صافي ربح إزدان القطرية في الربع/3 وفق حسابات رويترز

Sun Oct 30, 2016 12:04pm GMT
 
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دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز اليوم الأحد أن إزدان القابضة القطرية حققت صافي ربح مستقرا في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي الربح 363 مليون ريال (99.7 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل ربح قدره 364 مليون ريال وفق حسابات رويترز بناء على القوائم المالية في غياب أرقام فصلية.

وقالت إزدان في إشعار للبورصة إنها سجلت صافي ربح لتسعة أشهر بلغ 1.29 مليار ريال ارتفاعا من 1.22 مليار ريال قبل عام. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير)
 
 