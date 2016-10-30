استقرار صافي ربح إزدان القطرية في الربع/3 وفق حسابات رويترز

دبي 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز اليوم الأحد أن إزدان القابضة القطرية حققت صافي ربح مستقرا في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي الربح 363 مليون ريال (99.7 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل ربح قدره 364 مليون ريال وفق حسابات رويترز بناء على القوائم المالية في غياب أرقام فصلية.