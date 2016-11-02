انخفاض صافي ربح البحرين للاتصالات 26.9 % في الربع/3

دبي 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الأربعاء انخفاضا بنسبة 26.9 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام.

وبحسب بيان مالي للشركة بلغ صافي أرباحها 9.8 مليون دينار (26 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول وذلك مقارنة مع أرباح بقيمة 13.4 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 12.8 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافى ربح قدره 32.5 مليون دينار في التسعة أشهر الأولي من 2016 انخفاضا من 40.9 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام.