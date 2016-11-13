مقدمة 1-نمو صافي ربح ألمنيوم البحرين 65.1% في الربع/3

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دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تملك أحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم اليوم الأحد عن زيادة 65.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وقالت ألبا في بيان إن صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول بلغ 14.31 مليون دينار (37.96 مليون دولار ارتفاعا من ربح قدره 8.7 مليون دينار في الربع الثالث من 2015.

وقال تيم موراي الرئيس التنفيذي "تمكنت ألبا من رفع حجم صافي إيراداتها وذلك على خلفية الأداء التشغيلي الجيد."

وتوقع سيكو البحرين ربحا قدره 16.90 مليون دينار.

وقالت ألبا إنها تتوقع استكمال تمويل من وكالة إئتمان الصادرات لمشروع الخط السادس لديها بحلول الربع الأول من 2017.

وستصبح ألبا أكبر مصهر منفرد للألومنيوم في العالم ليزيد إنتاجها السنوي 540 ألف طن إلى 1.5 مليون طن من خلال إضافة خط إنتاج سادس سيستخدم في إنتاج المعدن من مواد خام مثل البوكسيت.

وفي الشهر الماضي قالت الشركة إنها أبرمت اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع بنوك إقليمية ودولية لتمويل التوسعة.