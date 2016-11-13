Sun 25 Dec 2016 | 5:08 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مقدمة 1-نمو صافي ربح ألمنيوم البحرين 65.1% في الربع/3

Sun Nov 13, 2016 12:34pm GMT
 
[-] نص [+]

(لإضافة تفاصيل)

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تملك أحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم اليوم الأحد عن زيادة 65.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وقالت ألبا في بيان إن صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول بلغ 14.31 مليون دينار (37.96 مليون دولار ارتفاعا من ربح قدره 8.7 مليون دينار في الربع الثالث من 2015.

وقال تيم موراي الرئيس التنفيذي "تمكنت ألبا من رفع حجم صافي إيراداتها وذلك على خلفية الأداء التشغيلي الجيد."

وتوقع سيكو البحرين ربحا قدره 16.90 مليون دينار.

وقالت ألبا إنها تتوقع استكمال تمويل من وكالة إئتمان الصادرات لمشروع الخط السادس لديها بحلول الربع الأول من 2017.

وستصبح ألبا أكبر مصهر منفرد للألومنيوم في العالم ليزيد إنتاجها السنوي 540 ألف طن إلى 1.5 مليون طن من خلال إضافة خط إنتاج سادس سيستخدم في إنتاج المعدن من مواد خام مثل البوكسيت.

وفي الشهر الماضي قالت الشركة إنها أبرمت اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع بنوك إقليمية ودولية لتمويل التوسعة.

(الدولار= 0.3770 دينار بحريني) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 