أرباح الاتصالات الأردنية ترتفع 12% في 2016
عمان 12 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة الاتصالات الأردنية اليوم الأحد أن صافي ربحها ارتفع في العام الماضي 12.2 بالمئة إلى 18.07 مليون دينار (25.4 مليون دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام.
وبحسب إفصاح للمجموعة على موقع البورصة نما صافي الإيرادات التشغيلية للمزود الوحيد لخدمة الخط الهاتفي الثابت في الأردن اثنين بالمئة الى 344 مليون دينار في 2016. (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
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