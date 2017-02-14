ارتفاع صافي ربح حديد الأردن 65.6% في 2016

عمان 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة حديد الأردن اليوم الثلاثاء أن صافي ربح الشركة ارتفع 65.6 بالمئة العام الماضي إلى 371.3 ألف دينار (523 ألف دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام.