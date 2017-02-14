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ارتفاع صافي ربح حديد الأردن 65.6% في 2016

Tue Feb 14, 2017 9:41am GMT
 
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عمان 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة حديد الأردن اليوم الثلاثاء أن صافي ربح الشركة ارتفع 65.6 بالمئة العام الماضي إلى 371.3 ألف دينار (523 ألف دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام.

وذكر بيان للشركة نُشر على موقع البورصة أن صافي الإيرادات التشغيلية هبط 22 بالمئة في 2016 إلى 2.1 مليون دينار مقارنة مع 2.7 مليون في 2015.

(الدولار = 0.709 دينار) (تغطية صحفية للنشرة العربية هبة العيساوي في عمان- تحرير إسلام يحيى)
 
 