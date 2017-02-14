أرباح الشرق العربي للتأمين الأردنية تهبط 72.5% في 2016
عمان 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جي آي جي الشرق العربي للتأمين الأردنية اليوم الثلاثاء أن صافي ربح الشركة هبط 72.5 بالمئة العام الماضي إلى 1.2 مليون دينار (1.69 مليون دولار) مقارنة مع 4.37 مليون دينار قبل عام.
وبحسب إفصاح للشركة التابعة لمجموعة الخليج للتأمين الكويتية انخفض صافي الإيرادات التشغيلية في العام الماضي 55.6 بالمئة إلى 4.3 مليون دينار مقارنة مع 9.7 مليون دينار في 2015. (الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية للنشرة العربية هبة العيساوي في عمان- تحرير إسلام يحيى)
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