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نمو أرباح بنك الاتحاد الأردني 1.3% في 2016

Tue Feb 14, 2017 1:34pm GMT
 
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عمان 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الاتحاد الأردني اليوم الثلاثاء أن صافي ربحه نما 1.3 بالمئة في العام الماضي إلى 29.2 مليون دينار (41.1 مليون دولار) مقارنة مع 28.8 مليون دينار قبل عام.

وذكر البنك في إفصاح نشره موقع البورصة أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع العام الماضي 10.9 بالمئة إلى 94.9 مليون دينار مقارنة مع 85.5 مليون دينار في 2015.

ويمتلك بنك الاتحاد حصة 10 بالمئة في البنك الوطني الفلسطيني. (تغطية صحفية هبة العيساوي - تحرير عبد المنعم درار)
 
 