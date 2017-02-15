مناجم الفوسفات الأردنية تتحول للخسارة في 2016

عمان 15 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الأربعاء أن الشركة تحولت لتكبد خسائر في 2016 بلغت 87.6 مليون دينار (123.5 مليون دولار) مقارنة مع صافي ربح قدره 34.6 مليون دينار في العام السابق.

وتشير بيانات الشركة التي نشرت على موقع البورصة إلى تراجع صافي الإيرادات التشغيلية في العام الماضي 26.7 بالمئة إلى 549.6 مليون دينار مقارنة مع 750 مليون دينار في 2015.

وتملك هيئة الاستثمار في بروناي حصة 37 بالمئة في شركة مناجم الفوسفات. والمساهمون الكبار الآخرون هم الكويت التي تمتلك حصة نسبتها تسعة بالمئة وصندوق المعاشات التابع للحكومة الأردنية والذي يملك حصة 16 بالمئة.