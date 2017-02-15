أرباح البوتاس العربية تنخفض 48.5% في 2016

عمان 15 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج شركة البوتاس العربية الأردنية اليوم الأربعاء أن صافي ربحها هبط 48.5 بالمئة في عام 2016 ليصل إلى 67.4 مليون دينار (95 مليون دولار) مقارنة مع 131.1 مليون دينار قبل عام.