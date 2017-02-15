أرباح البوتاس العربية تنخفض 48.5% في 2016
عمان 15 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج شركة البوتاس العربية الأردنية اليوم الأربعاء أن صافي ربحها هبط 48.5 بالمئة في عام 2016 ليصل إلى 67.4 مليون دينار (95 مليون دولار) مقارنة مع 131.1 مليون دينار قبل عام.
وبحسب إفصاح للشركة على موقع البورصة تراجع صافي الإيرادات التشغيلية في العام الماضي 29.9 بالمئة إلى 369.6 مليون دينار مقارنة مع 527.5 مليون دينار في 2015.
(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي - تحرير نادية الجويلي)
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