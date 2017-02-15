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أرباح شركة النقليات السياحية الأردنية تقفز 82% في 2016

Wed Feb 15, 2017 1:50pm GMT
 
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عمان 15 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة النقليات السياحية (جت) أكبر شركة نقل سياحي وعمومي في الأردن اليوم الأربعاء أن صافي ربحها في 2016 قفز 82.1 بالمئة إلى 1.1 مليون دينار (1.55 مليون دولار) مقارنة مع 604 آلاف دينار قبل عام.

وبحسب إفصاح عن بيانات الشركة نشر على موقع البورصة فقد زادت الإيرادات التشغيلية العام الماضي بنسبة 18.7 بالمئة إلى 19.6 مليون دينار مقارنة مع 16.5 مليون في 2015.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي - تحرير نادية الجويلي)
 
 