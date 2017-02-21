ملخص-نمو أرباح البنك الأهلي المتحد البحريني في الربع/4

21 فبراير شباط (رويترز) - البنك الأهلي المتحد البحريني:

* يسجل صافي ربح في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 128.5 مليون دولار مقابل 118 مليون دولار قبل عام.

* صافي الربح العائد للمساهمين في السنة بأكملها بلغ 570.6 مليون دولار مقابل 537.2 مليون دولار في السنة السابقة.

* مجلس إدارة البنك يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4.5 سنت للسهم وأسهم مجانية بواقع عشرة في المئة.