Tue 28 Feb 2017 | 7:08 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ملخص-نمو أرباح البنك الأهلي المتحد البحريني في الربع/4

Tue Feb 21, 2017 12:41pm GMT
 
[-] نص [+]

21 فبراير شباط (رويترز) - البنك الأهلي المتحد البحريني:

* يسجل صافي ربح في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 128.5 مليون دولار مقابل 118 مليون دولار قبل عام.

* صافي الربح العائد للمساهمين في السنة بأكملها بلغ 570.6 مليون دولار مقابل 537.2 مليون دولار في السنة السابقة.

* مجلس إدارة البنك يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4.5 سنت للسهم وأسهم مجانية بواقع عشرة في المئة.

* صافي الدخل من الفائدة في السنة بأكملها بلغ 828.2 مليون دولار مقابل 814.7 مليون دولار في السنة السابقة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 
 