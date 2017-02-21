ملخص-نمو أرباح البنك الأهلي المتحد البحريني في الربع/4
21 فبراير شباط (رويترز) - البنك الأهلي المتحد البحريني:
* يسجل صافي ربح في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 128.5 مليون دولار مقابل 118 مليون دولار قبل عام.
* صافي الربح العائد للمساهمين في السنة بأكملها بلغ 570.6 مليون دولار مقابل 537.2 مليون دولار في السنة السابقة.
* مجلس إدارة البنك يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4.5 سنت للسهم وأسهم مجانية بواقع عشرة في المئة.
* صافي الدخل من الفائدة في السنة بأكملها بلغ 828.2 مليون دولار مقابل 814.7 مليون دولار في السنة السابقة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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