نتائج التجاري القطري دون التوقعات بانخفاض 99% في أرباح الربع/4

دبي 22 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن البنك التجاري القطري ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث قيمة الأصول سجل انخفاضا نسبته 99 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي وفق النتائج التي أعلنها اليوم الأربعاء.

ويعني هذا أن نتائج البنك جاءت دون التوقعات بكثير مع تضررها من مخصصات وضعف استثمارات البنك في الخارج.

ووفق حسابات رويترز التي استندت إلى البيانات المالية للبنك عوضا عن البيانات الفصلية حقق المصرف صافي ربح بلغ 1.4 مليون ريال (384 ألفا و499 دولارا) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع ربح بلغ 100.9 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وكان ثلاثة خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا فصليا قدره 52.2 مليون ريال.

وتلك النتائج التي تأتي بعد تسجيل خسارة صافية في الربع الثالث وتراجع الأرباح على مدار أربعة فصول سابقة هي الأولى منذ تدشين الرئيس التنفيذي جوزيف أبراهام خطة خمسية في نوفمبر تشرين الثاني لتحسين أداء البنك.

وعانى البنك من ارتفاع القروض الرديئة بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز على الاقتصاد الأوسع نطاقا والذي أدى إلى تقليص إنفاق المستهلكين والحكومة إلى جانب ضعف أداء بعض استثمارات البنك في الخارج.

وأعلن البنك التجاري الذي رفع حصته في ألترناتيف بنك التركي العام الماضي إلى 100 بالمئة ويملك أيضا حصة في البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد صافي ربح سنوي بلغ 500.8 مليون ريال في 2016 انخفاضا من 1.40 مليار ريال قبل عام.

وعزا البنك انخفاض الربح السنوي إلى قفزة في المخصصات بنحو 50 بالمئة إلى 1.27 مليار ريال من 842 مليون ريال في العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع سهم منحة للمساهمين عن كل 20 سهما. وفي 2015 أوصى البنك بتوزيعات أرباح نقدية بواقع ثلاثة ريالات للسهم.