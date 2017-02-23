استقرار أرباح أريد القطرية في الربع/4

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أريد القطرية للاتصالات استقرار أرباح الشركة في الربع الرابع من العام الماضي مع تراجع الإيرادات في شمال أفريقيا بسبب انخفاض قيمة العملة.

وتضررت أرباح الشركة التي كانت تحتكر السوق المحلية في السابق بسبب خسائر أسعار الصرف منذ منتصف 2013 وتراجع الأرباح في العراق الذي مزقته الحرب رغم قوة الأداء المحلي الذي ساعد في تخفيف هذه الآثار.

وتعمل شركة الاتصالات فيما لا يقل عن عشر مناطق في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وبعد فترة من تقلب الأرباح حققت الشركة زيادة في الربح في الأرباع الثلاثة السابقة.

وقالت الشركة في بيان مساء أمس الأربعاء إنها حققت صافي ربح 361 مليون ريال قطري (99.1 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية يوم 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع ربح قدره 360 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وكان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الشركة ربحا فصليا 356.74 مليون ريال.

وبلغت الإيرادات المجمعة للشركة في الربع الرابع 8.23 مليار ريال مقابل 7.97 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت الإيرادات من وحدتي الشركة في الجزائر وتونس سبعة بالمئة و5.5 بالمئة على الترتيب بالريال القطري بسبب انخفاض قيمة العملة في البلدين.

واقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح سنوية بواقع 3.5 ريال لكل سهم مقارنة بتوزيعات أرباح ثلاثة ريالات لكل سهم في العام السابق.