نمو صافي ربح بنك قطر الوطني 12% في الربع/1

دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - أفاد بيان اليوم الثلاثاء أن صافي ربح بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج زاد 12 بالمئة في الربع الأول من العام.

وحقق البنك 3.2 مليار ريال (879.2 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار لكنه لم يذكر رقم الفترة المقابلة من العام الماضي. كان البنك أعلن من قبل أن صافي ربح الربع الأول من 2016 بلغ حوالي 2.9 مليار ريال.