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نمو صافي ربح بنك قطر الوطني 12% في الربع/1

Tue Apr 11, 2017 11:07am GMT
 
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دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - أفاد بيان اليوم الثلاثاء أن صافي ربح بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج زاد 12 بالمئة في الربع الأول من العام.

وحقق البنك 3.2 مليار ريال (879.2 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار لكنه لم يذكر رقم الفترة المقابلة من العام الماضي. كان البنك أعلن من قبل أن صافي ربح الربع الأول من 2016 بلغ حوالي 2.9 مليار ريال.

توقع محللو أرقام كابيتال أن يبلغ صافي الأرباح الفصلية لبنك قطر الوطني ثلاثة مليارات ريال.

(الدولار = 3.6397 ريال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 
 