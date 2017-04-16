مقدمة 1-نمو أرباح قطر الإسلامي 12.8% تمشيا مع التوقعات
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دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - كشف مصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في البلاد من حيث الأصول، عن زيادة 12.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الأحد وهو ما جاء متوافقا مع متوسط توقعات المحللين.
وقال البنك في بيان إنه حقق 555.4 مليون ريال (152.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 492.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز 518.7 مليون ريال في المتوسط.
ونمت أنشطة التمويل 9.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 99.5 مليار ريال وزادت الودائع 16.3 بالمئة عن الفترة المماثلة قبل عام إلى 103.9 مليون ريال.
(الدولار = 3.6408 ريال قطري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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