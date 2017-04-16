مقدمة 1-نمو أرباح قطر الإسلامي 12.8% تمشيا مع التوقعات

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - كشف مصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في البلاد من حيث الأصول، عن زيادة 12.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الأحد وهو ما جاء متوافقا مع متوسط توقعات المحللين.