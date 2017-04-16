ارتفاع أرباح الأردن دبي الإسلامي 96% في الربع/1
عمان 16 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج بنك الأردن دبي الإسلامي اليوم الأحد ارتفاع صافي ربحه في الربع الأول من العام 95.6 بالمئة إلى 1.399 مليون دينار (1.97 مليون دولار) مقارنة مع 715 ألف دينار في نفس الفترة من 2016.
وبحسب إفصاح للبنك على موقع البورصة فقد ارتفعت إيرادات البيوع المؤجلة للبنك في الربع الأول بنسبة 10.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.48 مليون دينار.
يملك بنك دبي الإسلامي 20.8 بالمئة في الأردن دبي الإسلامي.
(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
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