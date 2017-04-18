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انخفاض صافي ربح البنك التجاري القطري 66.7% في الربع/1

Tue Apr 18, 2017 6:46am GMT
 
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دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول، اليوم الثلاثاء انخفاض صافي ربحه في الربع الأول من العام 66.7 في المئة مع ارتفاع حاد في تكلفة الديون المعدومة.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح قدره 91.2 مليون ريال (25.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار. يأتي ذلك بالمقارنة مع أرباح بقيمة 274.2 مليون ريال حققها البنك في الفترة ذاتها قبل عام.

(الدولار = 3.6410 ريال قطري) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 