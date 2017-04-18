أرباح الكهرباء والماء القطرية ترتفع في الربع/1

18 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الكهرباء والماء القطرية اليوم الثلاثاء إنها حققت صافي ربح قدره 350 مليون ريال (96.14 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 347 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن العائد على السهم بلغ 3.18 ريال في الربع الأول مقارنة مع 3.16 ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. (الدولار = 3.6407 ريال قطري) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)