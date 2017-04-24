تراجع صافي ربح مصرف الريان القطري 6.5% في الربع/1
دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن مصرف الريان ثاني أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين تراجع صافي ربح الربع الأول من العام 6.5 بالمئة.
وقال البنك في بيان إن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بلغ 510 ملايين ريال (140 مليون دولار) انخفاضا من 546 مليون ريال قبل عام.
كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يبلغ صافي الربح 503.47 مليون ريال في الربع الأول في حين توقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية 512.76 مليون ريال.
(الدولار = 3.6413 ريال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.