أرباح بنك الإسكان الأردني تتراجع 9% في الربع/1

عمان 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الخميس تراجع صافي ربح الربع الأول من العام 9.2 بالمئة إلى 31.3 مليون دينار (44.1 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها في 2016.

وبحسب إفصاح للبنك على موقع البورصة انخفض صافي إيرادات الفوائد والعمولات في الربع الأول نحو اثنين بالمئة على أساس سنوي إلى 74.1 مليون دينار.

ويملك بنك قطر الوطني نحو 35 بالمئة في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الاجتماعي بنسبة 16 بالمئة ومستثمرين ليبيين وخليجيين.