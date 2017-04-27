أرباح حديد الأردن تنخفض 89% في الربع/1

عمان 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج شركة حديد الأردن أحد أكبر منتجي الحديد في المملكة اليوم الخميس انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام 89.2 بالمئة إلى نحو 47 ألف دينار (66 ألف دولار) مقارنة مع 436 ألف دينار في ذات الفترة من العام الماضي.