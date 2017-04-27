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خسائر زارة القابضة الأردنية تتراجع 20% في الربع/1

Thu Apr 27, 2017 11:06am GMT
 
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عمان 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج زارة القابضة كبرى شركات الاستثمار السياحي في الأردن اليوم الخميس أن خسائرها تراجعت في الربع الأول من العام 20.1 بالمئة إلى 1.62 مليون دينار (2.28 مليون دولار) مقارنة مع خسائر بلغت 2.03 مليون في الفترة نفسها قبل عام.

وبحسب إفصاح للشركة، التي تملك فنادق موفينبيك وجراند حياة وإنتركونتننتال في الأردن، نُشر على موقع البورصة فإن صافي الإيرادات التشغيلية تراجع 19 بالمئة في الربع الأول إلى 1.89 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.

يملك رجل الأعمال صبيح المصري حصة أغلبية في زارة بينما يحوز الضمان الاجتماعي الأردني 14.8 بالمئة والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية 13 بالمئة.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 