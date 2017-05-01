ارتفاع أرباح الأهلي الأردني 48% في الربع/1
عمان أول مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي الأردني اليوم الاثنين أن صافي ربح البنك في الربع الأول من العام الحالي ارتفع 48 بالمئة إلى 7.46 مليون دينار (10.5 مليون دولار) مقارنة مع 5.04 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام.
وبحسب إفصاح للبنك على موقع البورصة استقر صافي الإيرادات التشغيلية في الربع الأول عند 26.2 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها في 2016.
ويمتلك بنك بيبلوس نسبة 10.4 بالمئة من البنك الأهلي الذي يعمل أيضا في الأراضي الفلسطينية وقبرص.
(الدولار= 0.709 دينار) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير عبد المنعم درار)
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