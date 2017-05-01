ارتفاع أرباح الأهلي الأردني 48% في الربع/1

عمان أول مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي الأردني اليوم الاثنين أن صافي ربح البنك في الربع الأول من العام الحالي ارتفع 48 بالمئة إلى 7.46 مليون دينار (10.5 مليون دولار) مقارنة مع 5.04 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام.