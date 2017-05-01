نمو أرباح البوتاس العربية 12% في الربع/1

عمان أول مايو أيار (رويترز) - قالت شركة البوتاس العربية ومقرها الأردن اليوم الاثنين إن صافي أرباحها ارتفع 12 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة، التي تعد أحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم، في إفصاح للبورصة إن صافي ربحها بلغ 26.3 مليون دينار (37 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 23.5 مليون في الفترة المقابلة من 2016.

وزاد صافي مبيعات الشركة في الربع الأول 39 بالمئة إلى 100 مليون دينار مقارنة مع 72 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتملك شركة بوتاس ساسكاتشوان، أكبر منتج للبوتاس في العالم، حصة 27.9 بالمئة في شركة البوتاس العربية في حين يمتلك الضمان الاجتماعي وهو ذراع الاستثمار الحكومي نسبة 32 بالمئة.