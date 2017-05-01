بيان: أرباح مجموعة البنك العربي بالأردن 218.2 مليون دولار في الربع/1

عمان أول مايو أيار (رويترز) - قالت مجموعة البنك العربي اليوم الاثنين إن صافي ربحها في الربع الأول من العام الحالي بلغ 218.2 مليون دولار دون تغير يذكر عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت أرباح المجموعة في الربع الأول من العام الماضي 218.3 مليون دولار.

وأضاف البنك، وهو أكبر مصرف في الأردن، في بيان صحفي أن التسهيلات الائتمانية نمت سبعة بالمئة في الربع الأول إلى 24.4 مليار دولار مقارنة مع 23.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي.