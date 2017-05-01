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تراجع خسائر الكهرباء الأردنية 48% في الربع/1

Mon May 1, 2017 9:49am GMT
 
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عمان أول مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الكهرباء الأردنية اليوم الاثنين تراجع خسائر الشركة في الربع الأول من العام 48 بالمئة إلى 3.8 مليون دينار (5.35 مليون دولار) مقارنة مع خسائر بلغت 7.3 ملايين دينار في نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب البيانات التي نشرت على موقع البورصة ارتفعت ايرادات الشركة في الربع الأول 8.5 بالمئة إلى 260.4 مليون دينار مقارنة مع 239.8 مليون في ذات الفترة من 2016.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 
 