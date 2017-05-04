ملخص-انخفض أرباح بتلكو البحرين 14% في الربع/1
4 مايو أيار (رويترز) - شركة البحرين للاتصالات (بتلكو):
* صافي ربح المجموعة انخفض 14% على أساس سنوي إلى 8.2 مليون دينار في الربع الأول من العام.
* الإيرادات المجمعة تراجعت 1% على أساس سنوي إلى 89.7 مليون دينار في الربع الأول.
* صافي الربح في الربع الأول من 2017 تأثر بواقع 1.5 مليون دينار نتيجة الخسارة التي تعرضت لها حصة المجموعة في شركتها الزميلة في اليمن.
* قاعدة المشتركين بلغت في الربع الأول ما يزيد على 9.2 مليون بزيادة اثنين في المئة على أساس سنوي. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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