ملخص-انخفض أرباح بتلكو البحرين 14% في الربع/1

4 مايو أيار (رويترز) - شركة البحرين للاتصالات (بتلكو):

* صافي ربح المجموعة انخفض 14% على أساس سنوي إلى 8.2 مليون دينار في الربع الأول من العام.

* الإيرادات المجمعة تراجعت 1% على أساس سنوي إلى 89.7 مليون دينار في الربع الأول.

* صافي الربح في الربع الأول من 2017 تأثر بواقع 1.5 مليون دينار نتيجة الخسارة التي تعرضت لها حصة المجموعة في شركتها الزميلة في اليمن.