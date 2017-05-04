Mon 22 May 2017 | 11:42 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ملخص-انخفض أرباح بتلكو البحرين 14% في الربع/1

Thu May 4, 2017 12:09pm GMT
 
[-] نص [+]

4 مايو أيار (رويترز) - شركة البحرين للاتصالات (بتلكو):

* صافي ربح المجموعة انخفض 14% على أساس سنوي إلى 8.2 مليون دينار في الربع الأول من العام.

* الإيرادات المجمعة تراجعت 1% على أساس سنوي إلى 89.7 مليون دينار في الربع الأول.

* صافي الربح في الربع الأول من 2017 تأثر بواقع 1.5 مليون دينار نتيجة الخسارة التي تعرضت لها حصة المجموعة في شركتها الزميلة في اليمن.

* قاعدة المشتركين بلغت في الربع الأول ما يزيد على 9.2 مليون بزيادة اثنين في المئة على أساس سنوي. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 
 