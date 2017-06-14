أرباح ممتلكات البحرين ترتفع 140% في 2016

دبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - أعلن صندوق الثروة السيادي البحريني ممتلكات اليوم الأربعاء عن ارتفاع نسبته 140 بالمئة في صافي ربح 2016.

وبلغ صافي الربح 68.9 مليون دينار (182.69 مليون دولار) في 2016 ارتفاعا من 28.7 مليون دينار في العام السابق وذلك نظرا لتعديل في قيمة بند الشهرة لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عام 2015 بقيمة إجمالية 583 مليون دولار نتيجة لانخفاض أسعار الألومنيوم.

لدى الصندوق بحسب موقعه على الانترنت حصص في أكثر من 50 شركة في قطاعات من بينها الصناعات التحويلية والخدمات والخدمات المالية والسياحة والاتصالات والعقارات واللوجيستيات والقطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية.