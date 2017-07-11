صافي ربح بنك قطر الوطني يرتفع 3.6% في الربع/2 ويفوق التوقعات

دبي 11 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الخليج زيادة نسبتها نحو 3.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام متجاوزا بذلك توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إن صافي ربحه في النصف الأول بلغ 6.7 مليار ريال قطري (1.84 مليار دولار) بارتفاع نسبته حوالي سبعة بالمئة مقارنة مع صافي الربح قبل عام والبالغ 6.25 مليار ريال حيث سجلت القروض نموا نسبته 11 بالمئة.

وسجل البنك صافي ربح بلغ 3.5 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 3.38 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2016 وفق حسابات رويترز في ظل غياب البيانات الفصلية.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا صافيا فصليا 3.027 مليار ريال.

والنتائج هي الأولى منذ أن قررت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في الخامس من يونيو حزيران قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض عقوبات اقتصادية على الدوحة.

وقال البنك في 14 يونيو حزيران إنه لم يشهد نزوح تدفقات كبيرة من الودائع منذ بدء الأزمة مضيفا أنه يتمتع بسيولة قوية.