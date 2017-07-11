مقدمة 1-صافي ربح بنك قطر الوطني يرتفع 3.6% في الربع/2

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دبي 11 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك قطر الوطني أكبر مصرف في البلاد اليوم الثلاثاء زيادة نسبتها نحو 3.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام متجاوزا بذلك توقعات المحللين بدعم من تراجع رسوم الديون المتعثرة وانخفاض تكاليف العاملين.

وقال البنك في بيان إن صافي ربحه في النصف الأول بلغ 6.7 مليار ريال قطري (1.84 مليار دولار) بارتفاع نسبته حوالي سبعة بالمئة مقارنة مع صافي الربح قبل عام والبالغ 6.25 مليار ريال حيث سجلت القروض نموا نسبته 11 بالمئة.

والنتائج هي الأولى منذ أن قررت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في الخامس من يونيو حزيران قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض عقوبات اقتصادية على الدوحة.

وقال البنك في 14 يونيو حزيران إنه لم يشهد نزوح تدفقات كبيرة من الودائع منذ بدء الأزمة مضيفا أنه يتمتع بسيولة قوية.

ووفقا لبياناته التفصيلية سجل البنك صافي ربح بلغ 3.5 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 3.38 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2016.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا صافيا فصليا 3.027 مليار ريال.

وانخفض صافي خسائر مخصصات انخفاض القيمة على الودائع والسلفيات إلى 221.68 مليون ريال مقارنة مع 1.057 مليار ريال في الفترة المقابلة قبل عام.