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ملخص-تراجع أرباح بنك مسقط في النصف/1

Thu Jul 13, 2017 6:21am GMT
 
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13 يوليو تموز (رويترز) - بنك مسقط:

* صافي ربح النصف الأول من العام 84.3 مليون ريال مقارنة مع 90.5 مليون ريال قبل سنة.

* صافي دخل الفائدة 125.6 مليون ريال في النصف الأول مقارنة مع 124.4 مليون ريال قبل عام.

* ودائع العملاء 6.57 مليار ريال في 30 يونيو حزيران بانخفاض 4.9 بالمئة على أساس سنوي.

* صافي القروض والسلف 7.18 مليار ريال في 30 يونيو حزيران بارتفاع 4.8 بالمئة على أساس سنوي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)
 
 