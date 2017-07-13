ملخص-تراجع الأرباح المجمعة لبنك ظفار العماني في النصف/1
13 يوليو تموز (رويترز) - بنك ظفار:
* صافي الربح المجمع بعد الضرائب 22.7 مليون ريال في النصف الأول من السنة مقارنة مع 26.2 مليون ريال قبل عام.
* ودائع العملاء 2.98 مليار ريال في 30 يونيو حزيران بزيادة 8.45 بالمئة على أساس سنوي.
* صافي القروض والسلف 3.11 مليار ريال في 30 يونيو حزيران بزيادة 9.57 بالمئة على أساس سنوي.
* الدخل التشغيلي 62.2 مليون ريال في النصف الأول مقارنة مع 67.3 مليون قبل سنة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)
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