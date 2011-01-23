تراجع صافي أرباح البنك الوطني العماني 61% في الربع الأخير من 0102

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دبي 32 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الأحد أن صافي أرباح البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول انخفض في الربع الأخير من العام الماضي 61 في المئة وجاء دون توقعات المحللين.

وسجل البنك وفقا لحسابات رويترز صافي أرباح فصلية بلغ 5.5 مليون ريال (41.3 مليون دولار) مقارنة مع 6.45 مليون ريال في الفترة نفسها من 9002.

وتوقع محللون في مسح لرويترز متوسط أرباح في الربع الأخير من 0102 عند 7.6 مليون ريال.

وحسبت رويترز الأرباح الفصلية من بيانات مالية سابقة. وسجل البنك صافي أرباح بلغ 12.7 مليون ريال في الشهور التسعة حتى 03 سبتمبر أيلول 0102.

وقال البنك في بيان إلى البورصة اليوم إنه سجل صافي أرباح للعام بأكمله بلغ 72.2 مليون ريال.

وقال البيان إن صافي الأصول والسلف في 0102 جاء مستقرا تقريبا مقارنة مع العام الذي سبقه عند 1.63 مليار ريال في حين ارتفعت ودائع العملاء 5.1 في المئة.

وأغلق سهم البنك الوطني العماني مرتفعا 0.9 في المئة في سوق مسقط للأوراق المالية قبل إعلان النتائج.

(الدولار= 0.1583 ريال عماني)