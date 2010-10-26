البورصة الفلسطينية تشجع الشركات المملوكة لعائلات على الإدراج

من مريم قرعوني

بيروت 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس البورصة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنها ترغب في أن تطرح الشركات الكبرى المملوكة لعائلات فلسطينية أسهمها للتداول العام للمساعدة في تعزيز وتوسيع السوق.

وقال أحمد عويضة لرويترز على هامش مؤتمر في بيروت إن هناك عددا كبيرا من الشركات المملوكة لعائلات في فلسطين تحقق نجاحا كبيرا.

واضاف أن البورصة حددت نحو 15 منها وتحاول أن تبدأ معها مشاورات.

وبلغت القيمة الرأسمالية للسوق التي تتخذ من نابلس مقرا 2.38 مليار دولار في نهاية 2009 .

وقال عويضة إنه يخطط لعقد ندوة في مارس اذار في إطار الجهود المستمرة لتشجيع الشركات المملوكة لعائلات على الإدراج في البورصة.

وأضاف أن البورصة مهتمة بإضافات جيدة بعضها أكبر واكثر ربحية ونجاحا من بعض الشركات المدرجة.

وقال إن من بين تلك الشركات "نصار للحجارة والرخام" التي تصدر انتاجها إلى عشرات الدول و"أكرم سبيتاني وأولاده"وهي مستورد رئيسي للأجهزة المنزلية الكهربائية.