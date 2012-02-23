وزير: لبنان يتجه للاقتراض من الاسواق العالمية

من ليلى بسام

بيروت 23 فبراير شباط (رويترز)- قال وزير المال اللبناني محمد الصفدي اليوم الخميس ان لبنان بصدد التحول الى الاقتراض من الأسواق العالمية للاستفادة من إنخفاض الفوائد في تلك الاسواق.

وقال الصفدي في ندوة حول الاقتصاد اللبناني في الكسليك شرقي بيروت "عمليا نحن يجب في هذه الفترة ان نحاول ان نقلب قسم كبير من ديننا لأمد أطول وبمستوى فوائد منخفض ونستعمل الأسواق العالمية لكي نستطيع أن نستفيد من هذا الانخفاض في الفوائد بالاسواق العالمية. هذا ما نحن نتجه اليه."

اضاف قائلا "كيوروبوند (سندات بالعملة الاجنبية) نعم نحن سيكون إتجاهنا أن نفتح أكثر وأكثر للإكتتاب باليوروبوند اللبناني."

ومع ديون تبلغ حوالي 59 مليار دولار فإن لبنان من أكثر الدول المثقلة بالدين في العالم من حيث النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى إعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.

وكان وزير المالية قال العام الماضي إن لبنان يعتزم استحداث ضريبة على الأرباح الرأسمالية في 2012 بهدف خفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي اثنين بالمئة.

وقال الصفدي "عمليا نحن سننزل إلى الأسواق العالمية في إبريل (نيسان)... عندما نتجه للأسواق العالمية نكون نفتح مجالا أوسع للبنوك اللبنانية لأن تسلف القطاع الخاص اللبناني وتوسع آفاقه بدلا أن تبقى تسلف الخزينة اللبنانية."

واضاف قائلا "قيمة الدين العام في بداية عام 2012 وصلت الى 58 مليار دولار و700 مليون دولار...وبالتأكيد في نهاية العام سيتجاوز الستين مليار دولار.. حوالي ثلاثة مليارات و600 الف دولار امريكي سنويا. وهذه كلفة دين مرتفعة جدا بالنسبة لمداخيل الدولة. مدخول الدولة العام في أفضل أحواله هو حوالي تسعة مليارات ونصف مليار دولارز"