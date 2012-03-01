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بنك اسرائيل يبدأ استثمار احتياطي النقد الاجنبي في أسهم امريكية

Thu Mar 1, 2012 4:19pm GMT
 
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القدس أول مارس اذار (رويترز) - قال بنك اسرائيل المركزي اليوم الخميس أنه بدأ استثمار نحو 1.5 مليار دولار من احتياطياته من النقد الأجنبي في أسهم أمريكية لتنويع مخاطرها.

وقال متحدث باسم البنك المركزي ان الشراء سيبدأ من اليوم من خلال بنك يو.بي.اس السويسري وبلاكروك. وفي بادئ الأمر سيستثمر البنك نحو اثنين في المئة في أسهم أمريكية مع نية لزيادة النسبة في نهاية الأمر إلى 10 في المائة او ما يقرب من ثمانية مليارات دولار.

وقال المتحدث انه لتقليل المخاطر سيكون الاستثمار في مؤشرات الأسهم.

وقد تراكمت لدى بنك اسرائيل احتياطيات من النقد الأجنبي بقيمة 77.1 مليار دولار.

وزادت كمية الاحتياطيات زيادة كبيرة بمقدار 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2008 بدأ البنك المركزي شراء كميات يومية من النقد الاجنبي في محاولة لاضعاف العملة المحلية الشيقل.

م ل (قتص)

 