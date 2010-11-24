صعود أسهم أمريكا عند الفتح بفعل بيانات البطالة والانفاق
نيويورك 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاربعاء بعد أن أشارت بيانات عن سوق التوظيف وانفاق المستهلكين إلى تحسن الاقتصاد.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي .DJI للاسهم الامريكية الكبرى 87.60 نقطة أو 0.79 في المئة إلى 11123.97 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 .SPX الاوسع نطاقا 10.12 نقطة أو 0.86 في المئة إلى 1190.85 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع .IXIC الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 30.71 نقطة أو 1.23 في المئة إلى 2525.66 نقطة.
م ل (قتص)
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