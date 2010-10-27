رئيس البورصة الأردنية يدعو لفتح البورصات العربية

من مريم قرعوني

بيروت 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أبلغ الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية رويترز إنه ينبغي أن تفتح الحكومات العربية بورصاتها وتجعلها شركات مساهمة عامة لمنحها مزيدا من المرونة لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية.

وتخضع أسواق الأسهم في كثير من الدول العربية لادارة الحكومات التي تعين رؤساء البورصات وتضع التشريعات المنظمة لها. ويقول محللون وسماسرة إن ملكية الحكومة تؤثر على الشفافية والتنافسية وتقلل جودة الخدمات.

وتقيد كثير من الحكومات أيضا استثمارات الاجانب بفرض ضرائب أعلى على استثمارات وأرباح الأجانب وتقييد حيازاتهم في الشركات.

وقال جليل طريف في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء "كثير من الاسواق المالية العربية ... تم تأسيسها من قبل الحكومات سواء بنوك مركزية او وزارات مالية او الحكومات بشكل عام ... وحاليا نجد الاتجاه العالمي باتجاه الخصخصة باتجاه تحويل البورصات الى شركات مساهمة عامة."

واضاف أن الهدف هو منح البورصات "مرونة في اتخاذ قراراتها وتكون قراراتها مبنية على الربح والخسارة... ضمن اطار محدد تحكمه التشريعات وتحكمه رقابة حتى نضمن الا يكون عمليا فيه تعارض بالمصالح.

"وجود جو من الحرية بالاسواق ووجود جو من المرونة بالاسواق بدون شك يشجع الاستثمار ويشجع جـذب الاستثمارات الاجنبية الاجنبية للتعامل بالبورصة."

وبينما يقر كثيرون في المنطقة بالحاجة لاصلاح الأسواق لا يثير موضوع السيطرة الحكومية علانية إلا عدد قليل.

وقال طريف ايضا انه يجب تعديل القوانين التي تقيد الاستثمار الاجنبي.

وقال "لمهم هو ان نزيل العوائق امام تدفق الاستثمارات امام حركة العملات امام الملكية الاجنبية. نحن نريد ان نزيل اي عائق امام الملكية الاجنبية سواء عربية او اجنبية نسمح بالاستثمار الاجنبي نزيل اي عوائق في عملية التحويلات واسعار الصرف ونركز على عملية تسهيل الوصول الى السوق."