تراجع ارباح الملكية الاردنية 23 بالمائة فى 9 اشهر

عمان 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة الملكية الأردنية اليوم الثلاثاء أن صافي أرباحها للتسعة أشهر الأولى من العام انخفض بنسبة 23.14 بالمئة إلى 19.6 مليون دينار (27.6 مليون دولار) للتسعة أشهر الأولى من العام مقارنة مع 25.5 مليون دينار للفترة نفسها العام الماضي بسبب حدة المنافسة وارتفاع أسعار الوقود.

وقال رئيس مجلس الادارة ناصر اللوزي ان تراجع الربحية سببه ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 19.5 بالمئة نتيجة لارتفاع كلفة الوقود متخطية ارتفاع الدخل الذي بلغت نسبته 14.6 بالمئة للتسعة أشهر الأولى من العام ليبلغ 516 مليون دينار.

وارتفعت تكاليف الوقود إلى 151 مليون دينار للتسعة أشهر المنتهية في 30 من أيلول سبتمبر 2010 من 110 ملايين دينار في نفس الفترة العام الماضي.

وقال اللوزي "النتائج تحققت برغم تحديات يواجهها قطاع النقل الجوي عالميا بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وابرزها المنافسة الحادة وأثرها المباشر على المردود من الركاب."

وارتفع عدد الركاب بنسبة 15 بالمئة إلى 2.3 مليون راكب مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي بينما ارتفع حجم الشحن بنسبة 33 بالمئة.

وكان الأردن قد باع 71 بالمئة من شركة الملكية الأردنية لمستثمرين محليين في البورصة في نهاية 2007.

ويمتلك مستثمرون أجانب 40 بالمئة من رأس مال الشركة البالغ 84.3 مليون دينار في مقدمتهم شركة استثمارية مقرها بيروت كانت قد استحوذت على حصة 19.5 بالمئة.

ويملك مستثمرون محليون أكثر من 51 بالمئة ومن ضمنهم الحكومة الأردنية التي تحتفظ بحصة 29 بالمئة وهو ما يضمن احتفاظ الناقل بحق الطيران بموجب اتفاقيات ثنائية.

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