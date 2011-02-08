مصرف قطر الإسلامي قد يشتري وحدات إسلامية من بنوك تقليدية

الدوحة 8 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير في مصرف قطر الإسلامي اليوم الثلاثاء إن البنك قد يشتري الأصول الإسلامية لبنوك تقليدية في قطر بعدما أمر البنك المركزي بإنهاء العمليات الإسلامية لتلك البنوك.

وأمر البنك المركزي القطري البنوك التقليدية هذا الأسبوع بإنهاء عملياتها الإسلامية بنهاية العام الحالي في ظل مخاوف من حدوث تداخل وهي خطوة مفاجئة رفعت أسهم البنوك الإسلامية.

ولم يصدر البنك المركزي توجيهات بشأن هل يمكن لهذه البنوك طلب الحصول على رخصة منفصلة للأنشطة المصرفية الإسلامية. وقال محللون إن البنوك التقليدية قد تضطر لبيع وحداتها الإسلامية.

وقال أحمد مشاري الرئيس التنفيذي بالإنابة للصحفيين إن البنك مهتم بهذه الأصول وتوقع تحول نحو 100 ألف عميل إلى البنوك الإسلامية في قطر نتيجة لقرار البنك المركزي.

وأضاف مشاري أن مصرف قطر الإسلامي -ثاني أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية- يتوقع نمو أعماله عشرة بالمئة بفضل هذا القرار.

ويتوقع محللون أن يكون بنك قطر الوطني -الذي يشكل التمويل الإسلامي 11.6 بالمئة من أصوله الإجمالية- الأشد تضررا إذا اضطر إلى إنهاء أنشطته الإسلامية.

وتراجعت أسهم مصرف قطر الإسلامي 1.9 بالمئة في بورصة قطر بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش.